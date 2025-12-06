Mersin'de makas atan sürücü gözaltına alındı

Mersin'de trafikte makas atarak tehlikeye neden olan sürücü, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün merkez Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anların sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, sürücünün tehlikeli sürüş anları araç içi kamerasına yansıdı. - MERSİN