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Trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı

Trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı
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Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü, polisin sanal devriye denetiminde tespit edilerek 21 bin 629 TL para cezasına çarptırıldı.

Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis, sürücüyü tespit edip 21 bin 629 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinde yer alan asayiş ve trafik ihlallerine yönelik sanal devriye ve denetimlerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren bir minibüs belirlendi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında minibüs sürücüsü R.Ç. tespit edilerek yakalandı. Sürücüye sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları sürmek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 21 bin 629 TL para cezası kesildi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet güçlerinin her türlü kural ihlaline karşı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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