Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 653 Parça Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 653 parça tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Silifke ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir kişi tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 250 sikke, 201 taş obje, 150 metal obje, 24 mühür, 21 yüzük, 7 dikiş yüzüğü, 1 küp, 1 el dedektörü ve 1 adet alan tarama cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN