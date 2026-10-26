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Mersin'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 4 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Ekim'de kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda uyuşturucu ve 3 bin 790 TL ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim tarihinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8,12 gram metamfetamin, 560 adet sentetik ecza hapı, 101 adet captagon, 0,77 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 790 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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