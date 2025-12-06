Haberler

Mersin-Antalya arasında selle gelen mucurlar yolu kapattı

Mersin-Antalya arasında selle gelen mucurlar yolu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçeleri arasında etkili olan kuvvetli yağış, D-400 karayolunu kapatarak uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ekipler, yolu tek şeritten açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçeleri arasında kuvvetli yağışla birlikte selle gelen mucurlar D-400 karayolunun kapanmasına neden oldu. Araç kuyruğu oluşan bölgede ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritten açılarak jandarma kontrolünde ulaşım sağlanmaya başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde gün boyu etkili oldu. Akşam saatlerine bazı bölgelerde yağış kuvvetini arttırdı. Özellikle Anamur ilçesinin yer yer şiddetini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şavyana mevkiine akan sel suları nedeniyle yol mucurla doldu. Bazı araçların da mucura battığı bölgeye ekipler sevk edildi. Anamur ile Gazipaşa ilçeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yoldaki mucuru temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatten fazla kapalı kalan yol tek şeritten açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte jandarma ekipleri kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.