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Mersin'de servis minibüsü otobüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde servis minibüsünün yol kenarında park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde servis minibüsünün yol kenarında park halindeki otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehmus K. yönetimindeki 63 ADC 461 plakalı servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yol kenarında park halindeki 33 ANC 535 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Yüksel Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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