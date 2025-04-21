Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Mersin'de Polisin Hızlı Müdahalesi Kardeş Cinayetini Önledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kardeşin silah çekme anında polisin zamanında müdahalesiyle olası bir cinayet engellendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silah çekilen bir olayda bölgeye gelen yunus ekibindeki polisin hızlı ve kahramanca müdahalesi ile yaşanabilecek bir kardeş cinayeti önlendi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki H.B., aralarında husumet bulunan kardeşi C.B. ile kavgaya tutuştu. O sırada caddeden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli tim kavgayı görüp durdu. Tam o anda şüpheli H.B., kardeşine silah çekti. Silahı fark eden polislerden biri hızlıca hareket edip şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli H.B., gelen resmi ekibe teslim edildi. Emniyette işlemleri yapılan H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin hızlı ve zamanında müdahalesi yaşanabilecek bir kardeş cinayetini önlerken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.