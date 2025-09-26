Haberler

Mersin'de Polis, Telefon Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Uyardı

Mersin'de Polis, Telefon Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Uyardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silifke'de polis, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları bilinçlendirdi. Uyarılarda, kesinlikle telefonla para istenmediği vurgulandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, asker ya da farklı kamu görevlileri olarak tanıtıp vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı bilinçlendirme çalışması yaptı. İlçedeki semt pazarı, cami önleri, banka ve ATM'lerin bulunduğu alanlarda bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara 'Hiçbir polis, asker veya devlet görevlisi sizden telefonla para istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın' uyarısında bulundu.

Vatandaşların ilgiliyle dinlediği uyarılarla ilgili broşürde dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.