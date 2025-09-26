Mersin'de Polis, Telefon Dolandırıcılığına Karşı Vatandaşları Uyardı

Mersin'in Silifke ilçesinde polis, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, asker ya da farklı kamu görevlileri olarak tanıtıp vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılara karşı bilinçlendirme çalışması yaptı. İlçedeki semt pazarı, cami önleri, banka ve ATM'lerin bulunduğu alanlarda bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara 'Hiçbir polis, asker veya devlet görevlisi sizden telefonla para istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın' uyarısında bulundu.

Vatandaşların ilgiliyle dinlediği uyarılarla ilgili broşürde dağıtıldı. - MERSİN