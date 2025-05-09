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Mersin'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sıkışan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesinin tatil bölgesi Susanoğlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi. Ölenlerin kimlik tespitleri sürerken otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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