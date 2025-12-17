Mersin'de park halindeki araç yandı

Mersin'in Mut ilçesinde, park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde park halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN