Haberler

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Fatıma Abdürrahim'e otomobil çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 07 BRE 117 plakalı otomobil, karşıya yaya olarak geçmeye çalışan yabancı uyruklu Fatıma Abdürrahim'e (59) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü ise gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Süper Lig devinden taraftarlarına büyük sürpriz! Onuachu'yu istiyorlar
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı