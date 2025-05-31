Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Gürsel Kavun Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göe, B.A. idaresindeki 33 ZC 366 plakalı otomobil ile P.M.Ş.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savruldu,sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Anamur Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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