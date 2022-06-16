Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan 33 LE 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

23 Nisan Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title