Mersin'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Dragon Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Cengiz idaresindeki 33 LA 768 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çaptı. Kazda sürücü Cengiz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada ölen Cengiz'in orman işletmede çalıştığı öğrenildi. - MERSİN