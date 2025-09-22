Haberler

Mersin'de Otomobil Kaldırıma Çıkıp Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırıma çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi Cemile Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı K.Ç. yaralandı. Sürücü vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılırken, sıkışan arkadaşı için itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla aracın bir kapısı kesilerek, yaralı bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
