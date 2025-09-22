Mersin'de Otomobil Kaldırıma Çıkıp Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Mersin'de kaldırıma çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi Cemile Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı K.Ç. yaralandı. Sürücü vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılırken, sıkışan arkadaşı için itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla aracın bir kapısı kesilerek, yaralı bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN