Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Topaşır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale devam ederken, karadan da ekipler yangına ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arslanköy Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title