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Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Mersin'de orman yangını Yangın büyümeden kontrol altına alındı İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu.

Mersin'de orman yangını

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 17,5 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, ilçeye bağlı Uçarı ve Kızılaliler mahalleleri arasında fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, çevre mahalle muhtarları ve vatandaşların desteğiyle zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü.

Yöre sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangınla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı soğutma çalışması yapıldığı kaydedildi. Öte yandan yangında birçok ağaçla bazı hayvanların telef olduğu belirtildi.

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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