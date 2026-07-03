Haberler

Mersin'de müstehcen içerik paylaşan 140 hesaba işlem yapıldı

Mersin'de müstehcen içerik paylaşan 140 hesaba işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de siber polisinin sanal devriye faaliyetlerinde genel ahlaka aykırı ve müstehcen içerik paylaşan 140 hesap hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 140 URL'ye erişim engeli getirildi.

Mersin'de siber polisinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinde, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 140 hesap hakkında işlem yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen toplam 140 hesap hakkında işlem yapıldı.

Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlemler başlatılırken, bu kapsamda 140 URL adresine erişim engeli getirildi ve ilgili içerikler yayından kaldırıldı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sanal devriye faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!