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Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu sürücü Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeki motosikletin refüjdeki trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Mut-Karaman yolu üzerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Şahin idaresindeki 33 ALY 202 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet refüjdeki trafik levhası ile direğine çarptı. Kazada sürücü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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