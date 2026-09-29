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Mersin'de MİT destekli DEAŞ operasyonunda 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Mersin'de MİT destekli DEAŞ operasyonunda 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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Mersin'de MİT destekli DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ için faaliyet yürüttüğü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Mersin'de MİT destekli terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyona 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubelerinin ortak yürüttüğü çalışmada geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ'ın için faaliyet yürüten 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şahısların terör örgütünün propagandasını yaptığı da tespit edildi. Yapılan çalışmalarında ardından yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik özel harekat timleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınıp terör ekipleri tarafından işlemleri yapılan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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