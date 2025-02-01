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Mersin'de Minibüs, Traktör ve Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Yaralı

Mersin'de Minibüs, Traktör ve Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, bir traktör ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs, traktör ve otomobilin karıştığı tafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alifakı yolu kampüs cezaevi yakınlarında cezaevi istikametine giden H.İ'nin kullandığı traktör ile aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Bu esnada ters istikamette ilerleyen minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada traktör sürücüsü H.İ. ile otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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