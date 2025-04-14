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Mersin'de Kapkaç Yapan İki Şüpheli Gece Yakalandı

Mersin'de Kapkaç Yapan İki Şüpheli Gece Yakalandı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde kapkaç yöntemiyle çanta çalan iki şüpheli, polisin hızlı çalışmasıyla sabah olmadan yakalandı. Çantadan ele geçirilen cep telefonu ve para ile birlikte adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Mersin'de kapkaç yöntemi ile çanta çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla sabah olmadan yakalanırken, o anların da görüntüsü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde bir kadının çantası kapkaç yöntemi ile 2 şahıs tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlıca bölge bulunan 84 ayrı kamerayı tek tek inceledi. İnceleme sonrasında şüphelilerin F.K. ve A.P. olduğunu belirleyen polis, gece yarısı her iki şahsı da yakaladı. Yakalanan şüphelilerden çaldıkları çantada bulunan cep telefonu ve bin 420 TL para ele geçirildi.

Akşam kapkaç yapan sabah olmadan gece yakalanan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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