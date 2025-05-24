Mersin'de Kaçak Sigara Üretim Merkezi Operasyonu: 2 Gözaltı
Mersin'in Mut ilçesinde, kaçak sigara üretimi yapan iki şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda, evde 120 bin adet dolu makaron ve çok sayıda sigara üretim malzemesi ele geçirildi.
Evi kaçak sigara üretim merkezi yapmışlar: 2 gözaltı
MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir evi kaçak sigara üretim merkezi yapan 2 şüpheli operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Mut ilçesinde kaçak sigara üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üretim merkezi haline getirilen evde ise 120 bin adet dolu makaron, 5 adet boş makaron, 140 kilogram bandrolsüz tütün, 25 adet sigara sarma makinesi, 4 adet dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü ile 1 adet tütün kurutma makinesi ele geçirildi.
Göz altına alınan 2 şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.