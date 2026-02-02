Haberler

Mersin'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama

Mersin'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama
Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonla haksız kazanç ve kaçakçılığa karışan 8 şüpheli yakalandı. 605 bin doldurulmuş makaron, 2 milyon 615 bin boş makaron ve binlerce kaçak sigara ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada 605'bini doldurulmuş 2 milyon 615 bin adet makaron ile binlerce kaçak sigara ve 3 adet dolum makinesi ele geçirildi, yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haksız kazanç ve kaçakçılık suçlarına karışanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin hassas ve titiz çalışmasına belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 9 adres ile 1 araçta yapılan arama da ise 2 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 605 bin adet doldurulmuş makaron, 13 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara, 425 adet elektronik sigara, 227 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 bin 200 adet sökülmüş vaziyette sahte, mükerrer olduğu değerlendirilen bandrol, 50 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet sigara doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Göz altına alınan 8 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
