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Mersin'de jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de jandarma ve polisin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 2 kilo 900 gram kubar esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de jandarma ve polisin yaptığı çalışmalarda 2 kilo 900 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Jandarmanın çalışmasında Malatya'dan Mersin'e gelen şüpheli A.R.A. idaresindeki 44 ABY 169 plakalı araç otoyolda durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasında ise torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli N. S. belirlendi. Belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şahsın üstünde ve evinde bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma ve polisin çalışmasında yakalanan 2 şüphelide sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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