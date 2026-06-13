Mersin'de iskelede mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Mersin'de bir binanın dış cephe boyama çalışması sırasında iskele sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Serinler Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephe boyama çalışmalarını sürdüren 3 işçi, iskele motorunun arızalanması sonucu 8'inci kat seviyesinde mahsur kaldı. Yaklaşık 40 dakika iskele üzerinde bekleyen işçiler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları değerlendirme sonucunda kurtarma çalışmasının daha güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 45 metrelik merdivenli kurtarma aracını olay yerine yönlendirdi. Merdivenli kurtarma aracıyla işçilerin bulunduğu seviyeye ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra mahsur kalan 3 işçiyi tek tek kurtararak güvenli bir şekilde zemine indirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılan işçiler kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı