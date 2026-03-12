Haberler

Mersin'de işçi servisi uçurumdan yuvarlandı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mersin'in Anamur ilçesinde bir işçi servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Olayda ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Anamur ilçesine bağlı Kaş Yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölü ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
