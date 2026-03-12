Haberler

Anamur'da Minibüs Uçurumdan Yuvarlandı: 3 Ölü, 11 Yaralı

Anamur'da Minibüs Uçurumdan Yuvarlandı: 3 Ölü, 11 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarına işçilerin olduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarına işçilerin olduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Anamur-Ermenek yolunda Ormancık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (60) idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce aşağıya savrulan minibüsün sürücüsüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga götürüldü.

Minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen orman fidanlığında çalışmaya gelen işçiler olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı