Haberler

Mersin’de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi

Mersin’de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. O sırada alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolu kenarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta direk üstü beton dökümü sırasında, işlemin son aşamasında beton döşemede göçük meydana geldi. Göçük sırasında alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.

Göçüğün ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'daki karpuz tarlasındaki uyarı tabelası hırsızları durdurmaya yetmedi

Hırsızlardan bıkan çiftçinin bulduğu yöntem şaşırttı
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

İstifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Sahte kimlik de kurtaramadı! İslam Yakut'un yakalanma anı kamerada

İslam Yakut böyle yakalandı
20 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı

Kapıyı açtığına bin pişman oldu: Delikten bakıp kargocu sandım...