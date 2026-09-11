Mersin’de inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. O sırada alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolu kenarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta direk üstü beton dökümü sırasında, işlemin son aşamasında beton döşemede göçük meydana geldi. Göçük sırasında alanda işçi bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.

Göçüğün ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı