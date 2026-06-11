Mersin'de araçların karıştığı kazada 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi ile 2008 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 BEU 231 plakalı araçla ile 33 MD 5981 plakalı araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis olay yerinde inceleme yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı