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Mersin'de engelli rampası ve kaldırımı işgal eden 184 araca ceza

Mersin'de engelli rampası ve kaldırımı işgal eden 184 araca ceza
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Mersin'de polis ekipleri, engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik denetim yaptı. 184 araca toplam 313 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi.

Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313 bin 992 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler ile vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek kent genelinde engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlar üzerinde hatalı park yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-O maddesi kapsamında, engellilerin araçları için ayrılmış park alanlarına park ettiği belirlenen 68 sürücüye işlem yapıldı. Kanunun 61/1-N maddesi kapsamında ise yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarına park eden 20 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Ayrıca diğer hatalı park ihlalleri nedeniyle 96 araç sürücüsü hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 184 araca 313 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, sürücüsüne ulaşılamayan 1 araç çekici marifetiyle kaldırılarak trafikten men edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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