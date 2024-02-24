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Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı.

Mersin'de hastalar üzerinden menfaat sağlayan 2'si doktor 3 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz doktoru H.İ.'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Tarsus Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri doktor H.İ. ile birlikte Adana'daki özel hastanede görevli KBB doktoru E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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