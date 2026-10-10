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Mersin'de hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Mersin'de hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Mersin'de Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde saat 16.10 sıralarında hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, 42 AFZ 281 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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