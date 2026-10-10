Mersin'de hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde saat 16.10 sıralarında hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.10 sıralarında Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, 42 AFZ 281 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı