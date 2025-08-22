Mersin'de Genç Sırtına Bıçak Saplanarak Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de Genç Sırtına Bıçak Saplanarak Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve bir genç, sırtına bıçak saplanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de sırtına bıçak saplanan genç, bir süre kaldırım da soğukkanlılıkla bekledi, ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirdi. Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
