Haberler

Gözaltına alınmak istenilen firari kelepçeli halde kaçtı, polis yakaladı

Gözaltına alınmak istenilen firari kelepçeli halde kaçtı, polis yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de firari olarak aranan N.H., polis ekiplerinin gözaltına almak istemesi sırasında direndi ve kelepçeli halde kaçmayı başardı, ancak ekiplerin hızlı takibiyle kısa süre içinde yeniden yakalandı.

Mersin'de firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmak istendiği sırada direnince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan kargaşadan yararlanarak kelepçeli halde kaçan şahıs, kısa sürede tekrar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri firari olarak aran N.H.'yi yakalamak için harekete geçti. Şahsın etkisiz hale getirilmesi sırasında arbede yaşandı. Kelepçe takıldığı sırada yakınlarının polise mukavemet göstermesi üzerine hareketlilik yaşandı. Bu esnada oluşan kargaşadan yararlanan N.H., polis otosuna bindirilmeden kaçmayı başardı. Kelepçeli halde kaçan firari, ekiplerin hızla başlattığı takip sonucu kısa süre sonra yeniden yakalandı.

Olay sırasında polise mukavemet ettikleri belirlenen şahsın yakınları hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan arbede ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.