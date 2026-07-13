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Mersin'de FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

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Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 70 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 58'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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