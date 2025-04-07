Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Ölümle biten feci kaza kamerada: Otomobil dönen kamyonete böyle çarptı

Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, bugün akşam üzeri Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kırmızı idaresindeki 33 EY 958 plakalı kamyonet ile Ş.D. yönetimindeki 65 KD 072 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücünün oğlu olduğu öğrenilen Saadet Kırmızı hayatını kaybederken, babası Mehmet Kırmızı ile diğer araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildiri üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Saadet Kırmızı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü. Kazada oğlunu kaybeden baba Mehmet Kırmızı ile birlikte 3 kişinin durumunun ağır olduğu ve Mersin'e sevk edildikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler, kamyonetin diğer şeride geçmek için döndüğü sırada hızla gelen otomobilin çarpma anı yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.