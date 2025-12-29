Haberler

Yangında engelli çocukları bulunan ailenin evi küle döndü

Yangında engelli çocukları bulunan ailenin evi küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, engelli 5 çocuklu ailenin müstakil evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İki kardeşin dışarıda olması, büyük bir felaketi engelledi. Yangında evdeki tüm eşyalar kül oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2'si engelli 5 çocuklu ailenin müstakil evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 2 kardeşin o anda dışarıda olması üzücü bir olayın yaşanmasına engel olurken, ev küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Sultan Sokak'taki 2'si engelli 5 çocuğu olan baba Talip ile anne Zübeyde Kılıç'ın yaşadığı müstakil bir evde meydana geldi. 16 yaşındaki Büşra Kılıç ile engelli kardeşinin evin bahçesinde olduğu sırada yangın çıktı. Bu sırada evin üst katına çıkan Büşra, duman ve alevlerin yükseldiğini görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında evdeki tüm eşyalar küle döndü.

Aşağıda kardeşiyle birlikteyken yukarı çıkıp baktığındaki alt kattaki pencereden dumanı çıktığını fark ettiğini belirten Büşra Kılıç, "Ev yanıyordu, itfaiye aradık. Odada televizyon vardı, çekyat vardı, hepsi yandı" dedi.

Öte yandan babanın işte, annenin ise engelli kardeşlerden diğerini eğitim gördüğü okula götürdüğünde olayın yaşandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta