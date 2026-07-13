Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ve gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan kapsamlı saha çalışmaları ile kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Kuyuluk Eski Mezitli mevkiinde otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.Ş. isimli sürücü tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D maddesi kapsamında, herhangi bir zorunluluk olmaksızın aracın el frenini çekmek veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştirmek ya da kendi etrafında döndürmek suretiyle drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı