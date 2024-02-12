Mersin'de Drift Yapan Şahsa Yüksek Cezai İşlem

Mersin'de bir otoparkta BMW marka aracıyla drift atan şahsa 33 bin 739 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, BMW marka 33 YC 833 plakalı otomobiliyle drift attı. Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi. - MERSİN