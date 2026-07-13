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Kızkalesi'nde denizde kaybolan şahsın bulunması için arama çalışmaları sürüyor

Kızkalesi'nde denizde kaybolan şahsın bulunması için arama çalışmaları sürüyor
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Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde dün denize giren 38 yaşındaki Ş.C., bir daha geri dönmedi. Ekiplerin arama çalışmaları gece boyunca ve bugün de devam etti, şahsın izine henüz ulaşılamadı.

Mersin'de Kızkalesi sahilinde dün denize girdiği ve geri dönmediği ileri sürülen şahsın bulunması için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan tatilcilerden Ş.C. (38), dün saat 14.00 sıralarında denize girdi. Şahsın denizden geri dönmediğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini sevk etti. Gece boyunca Kızkalesi çevresinde yapılan aramalarda şahsın izine ulaşılamadı. Günün aydınlanmasıyla birlikte bugün de çalışmalara devam eden ekipler, akşama kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgede arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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