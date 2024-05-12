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Cinnet getiren anne, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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Mersin'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir anne, misafir olarak gittiği bir akrabasının evinde cinnet getirip 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir anne, misafir olduğu evde cinnet getirerek 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Kadının psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor.

KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet getirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Toroslar Misafir Mersin 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun

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