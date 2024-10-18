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Mersin'de Cinayetin Kameraya Alındığı Ortaya Çıktı

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Mersin'de bir cinayet olayının görüntüleri ortaya çıktı. Tetikçiler cinayet anını kendileri kaydederken, cinayet sebebinin alacak-verecek meselesi olduğu iddia ediliyor. Şüpheliler yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Mersin'de ocak ayında meydana gelen cinayet olayının görüntüleri ortaya çıkarken, tetikçi oldukları öne sürülen şüphelilerin pusu kurarak cinayet anını kameraya aldıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ocak 2024 tarihinde merkez Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İthalat-ihracat işiyle uğraşan 34 yaşındaki Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kasıklarından vurulan Turan, hayatını kaybetti.

Zanlılar yurt dışına çıkmaya çalışırken Şanlıurfa'da yakalandı

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası 2 şüphelinin araçla kaçtığını tespit etti. Kurulan özel ekip, şüphelileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yurt dışına çıkma hazırlığı yapan şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa polisiyle birlikte Hasan K. ve Berkant Ö. adlı 2 şüpheliyi gizlendikleri yerde yakalayarak gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet anını cep telefonu ile kaydetmişler

Öte yandan, şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıktı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde, Hakan Turan'ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.

Azmettiricinin Rusya'da olduğu ileri sürüldü

Bu arada cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan'ın, Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan Okan Ç.'ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan K. aracılığı ile Berkant Ö.'yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu öne sürüldü. Ancak Okan Ç.'nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan'ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi. Cinayetle ilgili olarak Okan Ç.'nin de arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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