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Mersin'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Anamur ilçesinde cam silerken dengesini kaybederek düşen Aysel D., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3. kattaki bir dairede ev temizliği yapan Aysel D., camları sildiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı fark eden çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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