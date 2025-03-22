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Mersin'de Çalınan 16 Küçükbaş Hayvan Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Çalınan 16 Küçükbaş Hayvan Bulundu, Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 16 küçükbaş hayvan çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanarak tutuklandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 16 küçükbaş hayvanı çalan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçesi Kuskan Mahallesinde bir ağıldan 16 küçükbaş hayvan çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Özel bir ekip kuran jandarma, gerçekleştirdiği titiz araştırma sonucunda şüpheliyi belirledi. Şüphelinin hayvanları çalarak Mut ilçesinde birine sattığını ortaya çıkaran ekip operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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