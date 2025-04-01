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Mersin'de Boya Yüklü Tır Devrildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle devrilen boya yüklü tır, sürücüsünün yara almadan kurtulması ile sonuçlandı. Yolda boya akıntısı oluşurken, güvenlik önlemleri alındı.

Mersin'de boya yüklü tır devrildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda boya yüklü tır devrildi. Boyalar yola akarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serhat K. yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır, Antalya istikametinde seyrettiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Devrilen tırın dorsesindeki yüklü boya ise yola aktı. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle yolun Antalya istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - 3.Sayfa
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