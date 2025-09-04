Haberler

Mersin'de Bizans dönemine ait 7 parça eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 parça eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmada, Mut ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçen Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 sütun, 3 sütun başlığı, 3 sütun kaidesi olmak üzere toplamda 7 parça, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
