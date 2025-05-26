Mersin'de Bisiklet Li Şahıs Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'de Bisiklet Li Şahıs Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin bisikletli şahsa çarpması sonucu A.K. hayatını kaybetti. Olay, Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Seka kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. K. idaresindeki 33 MC 9952 plakalı otomobil, bisikletle yola çıkan A.K'ye çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında A.K'nin cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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