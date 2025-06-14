Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı Uğur İşhanı'nda yaşandı. İddiaya göre, işhanı esnaflarında Ali B. (54), oğlu A.D.B. ile üst komşuları olan Ş.İ., F.İ. ve S.C.İ adlı kişiler arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali B. oğlu A.D.B. ile Ş.İ., F.İ. ve Ş.C.İ bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden 2 polis de hafif yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Ali B. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN