Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı Uğur İşhanı'nda yaşandı. İddiaya göre, işhanı esnaflarında Ali B. (54), oğlu A.D.B. ile üst komşuları olan Ş.İ., F.İ. ve S.C.İ adlı kişiler arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali B. oğlu A.D.B. ile Ş.İ., F.İ. ve Ş.C.İ bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden 2 polis de hafif yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Ali B. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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