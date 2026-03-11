Haberler

Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Songül Aktekin, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada eşi S.A. (34) tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaydan sonra şüpheli koca kaçarken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Songül Aktekin'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Aktekin'in mezarı çiçeklerle donatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı